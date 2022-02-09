Не все украинские селебрити зимой улетают в теплые страны, некоторые очень любят холод.

Несмотря на то, что многие украинские звезды с наступлением зимы улетают в жаркие страны, есть те, которым холод по душе. Например, семья Бабкиных закаляется не только на Крещение, а чилиец Хименес-Браво только в этом году познакомился с традицией нырять в прорубь, и, похоже, ему понравилось.

Рассказываем, кто из звезд любит моржевать.

Семья Бабкиных

Сергей и Снежана Бабкины обожают холодные купания - Сергей публикует свои ныряния в ледяной воде, а Снежана показывает в соцсетях, как она валяется в снегу практически голышом. Этим людям холод точно не страшен.

Эктор Хименес-Браво

Горячий колумбийский мачо Эктор Хименес-Браво насмотрелся на своих коллег по шоу-бизнесу, и решил нырнуть в прорубь. В 2022 году был его дебют — на Крещение телеведущий решил окунуться и поделился этим в Инстаграм.

"Ты ныряешь в холодную воду, а по ощущениям тебя пронизывает тысяча кинжалов", — поделился эмоциями Хименес-Браво.

Телеведущий говорит — готов искупаться в ледяной воде еще не раз.

Наталья Могилевская

В этом году телеведущая устроила дефиле по снегу — выложила в Инстаграм фото в купальнике и в халате.

Певица уверена: моржевание — залог молодости и стойкого иммунитета. Однако пока что, видимо, звезда не решилась на купания в проруби. Обещает в ближайшем времени исправить.

Анастасия Волочкова

Балерина настолько любит холод, что на Новый год решила выйти в купальнике в снежные сугробы. Если ознакомиться с Инстаграмом балерины, можно сделать вывод, что она любит проводить время в бане, а потом окунуться в ледяную купель.