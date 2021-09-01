Группа завела аккаунт в социальной сети.

Шведская группа АВВА зарегистрировалась в социальной сети ТикТок и уже успела опубликовать четыре видео. За сутки на группу подписались более 470 тысяч людей.

Группа обнародовала ролик с песней Dancing Queen, которую выполняет неизвестный пианист. А также есть видео-анонс Abba Voyage: "Спасибо за ожидание, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид", - говорится в сообщении.

Напомним, легендарная группа АВВА выпустит пять новых треков за последние 39 лет. Группа запустила новый веб-сайт под названием "Abba Voyage". Ожидается, что это будет давний "голографический тур", о котором первоначально объявили в 2016 году. На постере указана дата 2 сентября.

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Автор: Диана Могилевич