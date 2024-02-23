Юлия Лущинская поделилась своей историей.

Исполнительница хита "Я танцюю гопака" Юлия Лущинская впервые рассказала, как хотела покончить жизнь самоубийством. К таким мыслям ее подтолкнул хейт, связанный с ее песней.

На своей странице в Instagram она рассказала, что всегда была открытой к людям, но люди показали ей всю свою жестокость.

"Мне угрожали, меня хотели убить. Меня обзывали и буллили каждый день и ежеминутно. Меня преследовали. Когда узнавали, то начинали насмехаться и выкрикивать оскорбительные слова, даже в ТЦ. А я чувствовала себя совсем не защищенной. Я не могла выйти из дома одна. Да и мне не хотелось, мне хотелось спрятаться ото всех. Я не понимала, кому дальше верить. Я не понимала, как дальше выходить на сцену и любить людей, так, как я их любила до этого… " - начала рассказ Юлия.

По ее словам, она была настолько растеряна и забита, что в один день закрылась в темной комнате, где несколько часов рыдала от душевной боли.

"А потом подошла к окну 15 этажа. И начала думать: зачем я живу? А что я уже успела сделать? А как отреагирует мама, когда меня не станет? А будет ли печалиться сестра? Я открыла окно… Дул сильный ветер. Только один шаг. И меня больше нет. И я больше не чувствую эту боль. Я не помню, что меня остановило. Но я очутилась на полу. Мне хотелось бить себя от отвращения. И казалось, что я теряю себя. И схожу с ума. Не могу контролировать. Так больно…" - признается певица.

А уже через несколько дней она узнала о беременности. Больше, продолжила Лущинская, мыслей о самоубийстве у нее не было.

"Меня спас мой ребенок, потому что еще несколько таких ночей и я бы не смогла удержать свое желание не жить. Но я продолжала очень много плакать… Я выла… Я кричала от боли. Когда этого никто не видел. И извинялась перед своим ребенком за то, что я нервничаю. Просила ее не покидать меня. И она сильная… держалась за маму вплоть до 42 недели", - говорит певица.

Артистка добавила, что простила каждого своего обидчика. Она прошла путь трансформации и поняла, что до сих пор любит людей.

Напомним, известный украинский актер едва не убил своего соседа.

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