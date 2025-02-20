Жена Остапчука рассказала о диагнозе 2-месячного сына: 'Удаляется после года'

У маленького Тимофея доброкачественное образование.

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука - Екатерина - рассказала, что у их двухмесячного сына появилась гемангиома. Это доброкачественная опухоль сосуд.

По словам Екатерины, она часто появляется у деток, однако ее нужно будет удалять, если до года она сама не пройдет.

Стоит отметить, что гемангиома расположена на ножке маленького Тимофея. Поклонники пары заметили образование и начали задать Остапчукам вопросы об этом.

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Екатерина поспешила успокоить поклонников и сказала, что в этом нет ничего страшного.

"Гемангиома (сосудистое образование). Она часто случается у деток. Это ничего страшного. Удаляется лазером после года, но большая часть может исчезнуть и сама по себе", — сказала блогерша.

Напомним, ранее жена Остапчука ответила, общается ли с детьми мужа от первого брака. Она отметила, что сейчас Эмилия и Эван живут с мамой в Канаде. Поэтому пока у них не было возможности познакомиться вживую. Однако они поддерживают связь с папой.

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