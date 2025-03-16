Артист ответил, изменилось ли его мнение о коллеге.

Украинский артист Степан Бурбан, более известный как Палиндром,ькоторый ранее назвал песни Артема Пивоварова "безвкусицей", снова высказался о коллеге. Он ответил, изменил ли он свое мнение о знаменитости.

Как известно, в прошлом году исполнитель заявил, что считает неудачными песни Пивоварова, созданные на основе украинской поэзии. Тогда он отметил, что артист якобы "издевается над поэзией Расстрелянного Возрождения".

В интервью для "РБК-Украина" Палиндром отметил, что его отношение к певцу осталось неизменным. При этом он говорит, что Артем не вызывает у него негативных эмоций. Они лично не знакомы, поэтому Степан указывает, что может оценивать только его творчество.

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"Мое отношение к Пивоварову, в принципе, неизменно. Как и было год назад, и два года назад. Оно нейтральное: не положительное, и не отрицательное. Потому что я, в принципе, не знаком с этим человеком. И как такового отношения сформированного у меня нет. У меня есть какие-то только мысли относительно творчества", - поделился артист.

Также он прокомментировал свои предыдущие высказывания, в которых критиковал Пивоварова за использование поэзии в песнях. По его словам, ему не нравится то, что авторы этих стихов прошли сложнейший путь, чтобы их произведения увидели жизнь, а сейчас они звучат на фоне веселой музыки.

"Я высказывался и говорил, что мне это совершенно не нравится. Вообще это такой интересный феномен для исследования: как используют украинскую поэзию, у которой большой груз, такой страдательный... Люди, которые ее писали, были измучены, расстреляны и так далее. И сейчас эта поэзия кладется на какую-то супервеселую фоновую музыку, которая играет в торговых центрах, на свадьбах... Мне этот такой оксюморон немного давит голову. А так, в принципе, все хорошо", - добавил Палиндром.

К слову, Бурбан начал свою карьеру в 2019 году. Он выпустил несколько альбомов, среди которых "Про Сьогодні, Вчора і Завтра" (2020). Его музыка сочетает элементы хип-хопа, электроники и инди-музыки. Среди самых известных песен музыканта "Шось зимно", "Дякую", "Елоун", "Carte Blanche".

Напомним, ранее Артем Пивоваров довел до слез видео с девочкой, которая посвятила ему стихотворение на концерте. Маленькая поклонница прямо во время выступления исполнителя вышла на сцену и зачитала стихотворение о родном городе артиста.

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