Артист так заслушался своего коллегу по "Голосу країни", что на мгновение будто "завис".

Известный певец и тренер нового сезона "Голосу країни" Артем Пивоваров попал в курьезную ситуацию. Артист, вместе с Надеждой Дорофеевой, Юлией Саниной и Иваном Клименко рассказывал о новом сезоне песенного шоу в прямом эфире на "Сніданку з 1+1". Когда же певец слушал других тренеров, он на мгновение будто "уснул".

Так, это произошло когда Клименко рассказывал, что в этом сезоне "Голосу країни" будет много именно украинской музыки. Сначала Пивоваров внимательно слушал и качал головой, а потом "завис".

Дорофеева это заметила и забавно толкнула артиста плечом, чтобы тот "проснулся". Потом они начали смеяться, а Пивоваров что-то ей сказал.

Вероятно, артист, как и другие тренеры шоу, немного устали, ведь сейчас все они активно работают на съемочной площадке. Новый сезон "Голосу країни" проходит в Варшаве, звезды с энтузиазмом рассказывали о новых участниках и пообещали удивлять зрителей.

Артем Пивоваров "уснул" в прямом эфире - видео

Напомним, ранее ведущий Юрий Горбунов раскрыл подробности съемок "Голосу країни" в Варшаве. Он рассказал, чем отличается новый сезон, а также как мужчины-украинцы смогли поехать на проект в Польшу.

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