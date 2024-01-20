Часы были проданы на благотворительном аукционе, который состоялся в австрийском отеле.

Американский актер, бизнесмен и продюсер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер на благотворительном аукционе в Австрии в отеле Stanglwirt продал часы, из-за которых у него возникла серьезная проблема.

Часы были проданы за 270 тысяч евро, сообщает Die Presse. По сведениям издания, всего во время благотворительного мероприятия было выручено более чем 1 млн 300 тысяч евро. Деньги, которые были выручены, пополнят бюджет фонда "Климатическая инициатива Шварценеггера".

Этот фонд занимается поддержкой разных проектов, направленых на защиту экологии, а также ежегодно организовывает "Австрийский мировой саммит".

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В центре внимания Арнольд Шварценеггер - новости, которые стоит прочитать

Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер был задержан в мюнхенском аэропорту из-за того, что не зарегистрировал экземпляр швейцарских часов Audemars Piguet - их изготовили специально для него. Сотрудники таможни решили, что часы - незадекларированный предмет роскоши. Шварценеггера оштрафовали на 35 тысяч евро.

Позже - перед благотворительным аукционом, актер сделал пикантное заявление. Он сказал, что "был в наручниках, но не из-за часов или таможни". Он утверждал, что у него "была жаркая ночь" с его девушкой.

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