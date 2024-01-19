Актер не задекларировал дорогие часы.

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер отшутился от задержания на таможне в аэропорту Мюнхена 17 января из-за дорогих часов.

Как передает TMZ, 18 января на аукционе в Австрии актер пошутил о том, что накануне на него надели наручники, но при этом отметил, что это не имеет никакого отношения к таможне. Вместо этого 76-летний Шварценеггер связал это с "жаркой ночью" со своей девушкой.

Дословно он сказал: "Я был в наручниках. Но не из-за часов или таможни, а потому что у меня была жаркая ночь с моей девушкой Хизер. Это было невероятно".

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Как известно, Шварценеггер уже более 10 лет встречается с физиотерапевтом 49-летней Хизер Миллиган.

Представитель Мюнхенской таможни сообщил Bild: "Мы возбудили уголовное налоговое дело. Часы должны были быть зарегистрированы, так как это импорт. Если товары остаются в ЕС, вам придется заплатить за них налог и пошлину. Это касается всех".

Шварценеггер задержали в аэропорту - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что Арнольд Шварценеггер попал в неприятную ситуацию - его задержали в аэропорту Мюнхена по причине того, что он "путешествовал с часами", которые выставил на аукцион в своей благотворительной организации в Австрии, но при этом не задекларировал их.

Речь идет о часах люксового бренда Audemars Piguet, которые стоят более 21 тысячи долларов.

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