Мужчина спокойно выдержал допрос.

Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в неприятную ситуацию. Дело в том, что мужчину задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщает издание Bild.

По словам свидетелей, 76-летний актер был задержан на таможне за то, что он "путешествовал с часами", которые он выставил на аукцион в своей благотворительной организации в Австрии и не задекларировал их. Кстати, такой аксессуар люксового бренда Audemars Piguet стоит более 21 000 долларов (это примерно 794 тысячи гривен).

"Часы должны были быть зарегистрированными, ведь они являются импортом. Поэтому мы возбудили уголовное дело по налоговому законодательству. Вероятно Арнольд хотел уклониться от уплаты налогов", - подчеркнул представитель таможни.

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Также в аэропорту отметили, что Шварцнеггер был спокойным и отвечал на все вопросы. Он подчеркнул, что никогда не подписывал подобных деклараций.

"Арнольд сотрудничал на каждом этапе, хотя иногда это выглядело забавно. Полная комедия ошибок, из которой получился бы очень интересный фильм о полицейских", - добавили сотрудники таможни.

Зарубежные СМИ сообщают, что Арнольда якобы оштрафовали на 35 000 евро (это примерно 1 миллион 442 тысячи гривен) за то, что он не задекларировал часы, а потом отпустили.

Напомним, Арнольд Шварцнеггер не первый раз имеет проблемы с правоохранителями. В прошлом году он попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе. Тогда актер на автомобиле сбил велосипедистку. Дело передали на расследование полиции.

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