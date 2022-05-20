Украинки мечтали это увидеть еще с начала войны.

С начала войны в Украине советник главы ОПУ Алексей Арестович стал любимчиком многих женщин. В народе его прозвали "успокоительным".

Более того, его сладкий голос, привлекательная внешность и харизма никого не оставили равнодушным. С каждым днем у него становится все больше и больше поклонниц.

Вот только сам Арестович не обращает внимания на женщин. Даже в Instagram он подписан только на свою супругу. И, казалось бы, что мечтам женщин уже не осуществиться. Но, нет.

Вчера Алексей Арестович решил в прямом эфире Юлии Латыниной надеть вышиванку в честь праздника. Он не постеснялся снять футболку и "засветить" торс. Женщины оказались в восторге от такого жеста Арестовича, ведь он - мечта многих.

Напомним, кто покорил сердце солиста Kalush Orchestra.

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