Пара состоит в романтических отношениях с 2021 года.

Украинский музыкант, солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк не скрывает, что его сердце занято. Он встречается с 21-летней Александрой Билобров, которая по совместительству является коммерческим директором группы.

Более пристальное внимание к ней стало после Евровидения 2022, куда она ездила вместе с Kalush Orchestra. А после финала конкурса, когда участники бэнда ехали в автобусе, ее засняли в объятиях Олега Псюка. Более того, его влюбленный взгляд облетел весь интернет.

В сети девушки даже шутили о том, что не хотят отношений, если их молодой человек не будет на них смотреть так, как Олег смотрит на Александру.

Что известно об отношениях Олега Псюка и Александры Билобров

Пара познакомилась в 2021 года. Они не скрывают своих чувств и публикуют совместные фото. Судя по снимкам в Instagram, они много времени проводят вместе.

Кроме того, Олег неоднократно делал своей девушке романтические сюрпризы. Например, на одном из своих концертов он попросил зрителей поздравить Александру с днем рождения.

А девушка, в свою очередь, уверяет, что Олег - это самый родной для нее человек. По ее словам, она ценит все, что он для нее делает, и всегда будет с ним рядом.

Напомним, сопилкар из Kalush Orchestra стал новым любимчиком миллионов женщин.

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