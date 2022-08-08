У Арестовича было три жены, и от каждой есть ребенок.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович в интервью ЖВЛ рассказал, как познакомился со своей нынешней женой Анастасией, общается ли с бывшими женами и как воспитывает своих детей.

По словам Арестовича, он познакомился со своей женой Анастасией на своих курсах по психологии. Он увидел ее в зале и решил пригласить в кафе. Там он сразу ей сообщил, что она будет его женой.

Впрочем, секс-символ уточнил, что с каждой женой у него так было. Он сразу понимал, его это женщина или нет. Он добавил, что состоит в хороших отношениях со всеми своими бывшими, да и они между собой общаются.

Кроме того, у Арестовича было три жены, и от каждой у него есть ребенок - две дочери и один сын. Советник главы ОПУ рассказал, что старается много времени уделять своим детям и позволять им все что они хотят.

Интересно, что и о своих заработках он поведал. Оказывается, что до войны Арестович зарабатывал 300 тысяч гривень в месяц, а сейчас - больше. Благодаря таким заработкам он обеспечивает пять семей и осуществил свою мечту - купил машину. Вот только собственного жилья у него нет.

По словам любимчика всех украинок, он находится в списке людей на "ликвидацию", поэтому ему опасно привязываться к одному месту жительства. Он вынужден менять квартиры.

Ранее УНИАН рассказал все что нужно знать о "краше" всех украинок Алексее Арестовиче.

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