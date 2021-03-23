Популярная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в блестящем боди.
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Также она надела босоножки на высоком каблуке. Кроме того, Седокова нарастила волосы и сделала высокую косичку. Отметим, что у Анны красивая подтянутая фигура, которую она часто демонстрирует своим поклонникам.
"Аня, вы так изменились рядом с Янисом! И эти изменения прекрасны! Вы прям раскрылись с другой стороны, стали ещё мудрее, ещё женственее, ещё более глубокой", "Очень красивая", "Сногсшибательный образ", "Шикарная", - пишут поклонники под фотографией.
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