"Любовь, секс, магия": Анна Седокова показала сочное фото с молодым женихом
11:39, 06 августа 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Анна показала фото / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует со своим молодым женихом, баскетболистом Янисом Тиммой.
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Пара сейчас отдыхает на море и регулярно делиться солнечными фотографиями. На одном из снимков Седокова предстала в полосатом смежном купальнике, а ее жених - в желтых плавках и кепке. Стоит отметить, что у Яниса красивый накаченный торс.
"Сочно", "Огненные", "Потрясающий загар", "Нереальные", "Какая у вас фигура", - написали фанаты.
Анна показала фото / instagram.com/annasedokova
Как сообщал УНИАН, молодой жених Седоковой показал мокрый сексуальный торс.
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