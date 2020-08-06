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"Любовь, секс, магия": Анна Седокова показала сочное фото с молодым женихом

11:39, 06 августа 2020
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Анна показала фото / instagram.com/annasedokova

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует со своим молодым женихом, баскетболистом Янисом Тиммой.

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Пара сейчас отдыхает на море и регулярно делиться солнечными фотографиями. На одном из снимков Седокова предстала в полосатом смежном купальнике, а ее жених - в желтых плавках и кепке. Стоит отметить, что у Яниса красивый накаченный торс. 

"Сочно", "Огненные", "Потрясающий загар", "Нереальные", "Какая у вас фигура", - написали фанаты.

Анна показала фото / instagram.com/annasedokova

Как сообщал УНИАН, молодой жених Седоковой показал мокрый сексуальный торс.

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