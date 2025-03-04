Анна Сагайдачная скрывает своего нового избранника от публики.

Украинская актриса Анна Сагайдачная, известная по роли Натальи Дорошенко в сериале "Крепостная", не любит говорить о личной жизни. Однако артистка, которая в декабре во второй раз стала мамой, сделала исключение и рассказала, чем занимается ее избранник, которого она скрывает от публики.

В комментарии для ТСН.ua она поделилась, что ее муж - бизнесмен. Больше подробностей знаменитость раскрывать не стала. Она отметила, что не хочет подвергать себя и своих родных лишнему негативу в сети.

"Мой избранник - частный предприниматель, больше ничего не могу сказать и не хочу. Сейчас уровень негатива просто зашкаливает, я это очень чувствую. И становится только хуже, к сожалению", - отметила Сагайдачная.

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Отметим, что пара находится в отношениях примерно год. Украинская кинозвезда 9 декабря родила дочь. Этот ребенок стал первым для ее мужа, а вот у нее уже есть сын Тимур от первого брака с Евгением Третьяком, с которым она развелась в 2023 году.

По словам Анны, им с экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения. Несмотря на развод, бывшие общаются ради общего сына. Артистка отметила, что для нее очень важно, чтобы у Тимура были хорошие отношения с отцом. Сейчас мальчик проводит одинаковое количество времени с папой и мамой.

"У моего сына прекрасный папа, и самое главное для меня - это их отношения. Мы договорились, Тима проводит время и с папой, и с мамой. На алименты не подавала", - призналась звезда.

Напомним, ранее Анна Сагайдачная поразила фигурой на 12-й день после родов. Актриса рассказала, что она интенсивно занималась спортом, чтобы достичь таких результатов за короткое время.

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