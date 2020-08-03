Украинская гимнастка показала фигуру на берегу моря
18:49, 03 августа 2020Звезды
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Анна Ризатдинова опубликовала новое фото.
Анна показала фото / instagram.com/anna_rizatdinova
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
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Девушка отдыхает на море и делиться с подписчиками яркими фото. В этот раз она предстала в черном раздельном купальнике. Стоит отметить, что у Анны спортивная фигура.
Фанатам понравилась фигура девушки и они написали, что она выглядит божественно.
"Богиня", "Такая красивая", "Вау, шикарная", "Вы мой кумир", - написали фанаты.
Анна показала фото / instagram.com/anna_rizatdinova
Как сообщал УНИАН, гимнастка Ризатдинова рассказала о своей попытке пойти в политику.
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