Известная украинская актриса Анна Кошмал, которая в сентябре рассказала, что вскоре во второй раз станет мамой, поделилась новыми фотографиями в своем Instagram.
На атмосферных снимках, сделанных на берегу Днепра, актриса предстала с заметно округлившимся животиком. Для фотосессии Анна выбрала стильный зимний образ: длинное платье-свитер светло-бежевого оттенка, коричневое пальто и ботинки на плоском ходу.
Дополнили look естественный макияж, стильная укладка с волнами и массивные серьги.
Подписчики актрисы восхитились ее новыми фото и оставили множество приятных комментариев:
- "Невероятная!"
- "Какая вы красивая!"
- "Такое тепло от этих снимков"
- "Красавица!"
- "Невероятные фото!"
- "Красиво и нежно!"
- "Здоровья и спокойствия!"
- "Вау, очень атмосферно!"
Кто такая Анна Кошмал
Анна Кошмал - это талантливая украинская актриса, которая получила известность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты". Ее яркая игра и природная харизма покорили сердца миллионов зрителей.
Анна Кошмал, известная своим здоровым образом жизни, придерживается веганства и практикует йогу. Несмотря на беременность, актриса продолжает активно работать в театре и кино. Ее фильмография насчитывает более 30 работ, среди которых в последнее время появился сериал "Успеть до 30".
Напомним, Анна Кошмал рассказала, куда отправила 6-летнего сына на зимние каникулы.