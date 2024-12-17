Актриса очаровала новыми фотографиями.

Известная украинская актриса Анна Кошмал, которая в сентябре рассказала, что вскоре во второй раз станет мамой, поделилась новыми фотографиями в своем Instagram.

На атмосферных снимках, сделанных на берегу Днепра, актриса предстала с заметно округлившимся животиком. Для фотосессии Анна выбрала стильный зимний образ: длинное платье-свитер светло-бежевого оттенка, коричневое пальто и ботинки на плоском ходу.

Дополнили look естественный макияж, стильная укладка с волнами и массивные серьги.

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Подписчики актрисы восхитились ее новыми фото и оставили множество приятных комментариев:

"Невероятная!"

"Какая вы красивая!"

"Такое тепло от этих снимков"

"Красавица!"

"Невероятные фото!"

"Красиво и нежно!"

"Здоровья и спокойствия!"

"Вау, очень атмосферно!"

Кто такая Анна Кошмал

Анна Кошмал - это талантливая украинская актриса, которая получила известность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты". Ее яркая игра и природная харизма покорили сердца миллионов зрителей.

Анна Кошмал, известная своим здоровым образом жизни, придерживается веганства и практикует йогу. Несмотря на беременность, актриса продолжает активно работать в театре и кино. Ее фильмография насчитывает более 30 работ, среди которых в последнее время появился сериал "Успеть до 30".

Напомним, Анна Кошмал рассказала, куда отправила 6-летнего сына на зимние каникулы.

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