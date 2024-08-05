Ани Лорак намекнула на свадьбу с бойфрендом-иностранцем

Певица называет своего возлюбленного мужем.

Предательница Ани Лорак недавно вместе со своим бойфрендом родом из Испании Исааком Виджраку и дочерью от первого брака Софией посетила DREAM FEST 2024 в Баку.

Там, во время общения с журналистами, она назвала своего возлюбленного мужем. Поэтому не странно, что пресса сразу же начала расспрашивать у нее детали.

Однако, как оказалось, Лорак называет Виджраку мужем по своим личным убеждениям, а не потому, что они официально оформили свои отношения.

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"Пока нет (не сыграли свадьбу, - УНИАН)", - сказала предательница.

Отметим, Ани Лорак и Исаак Виджраку познакомились, когда артистка ездила за границу на ретрит. Уже более года они состоят в романтических отношениях. Исаак из Испании переехал к Лорак в Россию, где она продолжает жить и работать после 2014 года, когда Россия впервые напала на Украину и незаконно аннексировала Крым и оккупировала Луганск и Донецк.

Вместе с ними живет и дочь Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу. Интересно, что Мурат отказался посещать Россию, поэтому встречается с дочерью в своей родной Турции.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов раскрыл секрет Ани Лорак. Он заявил, что она всегда была проституткой.

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