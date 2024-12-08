Андрей и Юлия весело провели время.

Бывший вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, который недавно объявил о разводе с женой Юлией после 19 лет брака, продолжает активно участвовать в воспитании детей. Несмотря на разрыв отношений, бывшие супруги демонстрируют зрелый подход к отцовству, ставя на первое место благополучие своих детей.

Юлия Пятова поделилась в своем Instagram фотографиями и видео, которые свидетельствуют о том, что Андрей проводит много времени с детьми. Недавно семья посетила парк развлечений, где сын Лев и дочь Майя катались на картинге, играли в лабиринтах и аэрохоккей с отцом.

Звездные родители не только развлекались вместе с детьми, но и сделали забавные снимки в фотобудке.

Видео дня

Впоследствии Юлия с детьми посетила хоккейный матч, в котором участвовал Андрей.

"Счастливые дети на трибуне активно болели за родного человека на льду", - поделилась Юлия.

Напомним, что Андрей и Юлия Пятовы объявили о разводе в ноябре этого года. Пара воспитывает четырех детей - трех дочерей и сына.

Несмотря на трудности, Андрей и Юлия Пятовы находят силы и время для совместного воспитания детей, демонстрируя, что семья остается приоритетом, даже после развода.

Напомним, жена футболиста Андрея Пятова после развода заговорила об изменах.

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