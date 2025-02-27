Он также вспомнил разговор с военным, который повлиял на его выбор.

Украинский актер Дмитрий Вивчарюк, который известен по фильму "Довбуш" и сериалу "Успеть до 30", ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

35-летний мужчина отметил, что в начале полномасштабного вторжения у него были мысли пойти на фронт. Однако один разговор с военным повлиял на его решение остаться в тылу.

"С первого дня войны у меня были мысли уйти на фронт. У меня была встреча с одним из полковников. Он мне сказал: "Дима, то, что ты сейчас делаешь - это гораздо важнее, чем ты возьмешь автомат. Твоя публичность и объемы помощи гораздо важнее, чем то, что ты пошел бы воевать. Ведь ты можешь обеспечить 10-20 подразделений чем угодно, начиная с каких-то гигиенических вещей, заканчивая машинами и всем остальным", - вспомнил актер в интервью Life. Фактам ICTV.

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Вивчарюк также добавил, что в будущем может все измениться, а потому он не исключает возможности стать на защиту страны.

"Возможно, там все будут. Но три года, и многих уже нет в живых: из актеров, из режиссеров, из постановщиков, из каскадеров. Хочется, чтобы все это закончилось. Если время наступит, значит, так надо будет. Я иду до конца", - подчеркнул Дмитрий.

Напомним, ранее известный украинский режиссер Семен Горов признался, почему не пошел на фронт.

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