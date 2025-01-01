Мужчина также рассекретил направление, на котором сейчас служит.

Известный украинский певец-военный и лидер украинской группы "Бумбокс" и военный Андрей Хлывнюк рассказал, как встретил Новый год.

Артист признался в своем Instagram, что 31 декабря кроме Нового года он отмечает еще и личный праздник - день рождения. Свое 45-летие и новый 2025 год он встретил на службе в зоне боевых действий.

"Друзья, всех с праздниками зимними. У меня день рождения. Привет из прохладной, но нормальной Херсонщины. И это видео - благодарность всем, кто написал, полайкал и поздравил меня с днем рождения. К сожалению, не всем я имел возможность ответить. Спасибо вам огромное за ваше внимание и за помощь на фонд", - подчеркнул Хлывнюк.

Видео дня

Он также добавил, что не стоит забывать о поддержке военных, которые ежедневно защищают Украину.

"Сбор на FPV для украинского войска продолжается. Присоединяйтесь, если есть возможность такая. Лучшего вам года, чем прошедший", - сказал Андрей.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк рассказал, как его изменила полномасштабная война. Он пополнил ряды ВСУ в 2022 году и сейчас выполняет различные боевые задачи. По словам Хлывнюка, его реальность кардинально отличается от той, что была в мирное время.

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