У телеведущего родилась дочь.

Известный телеведущий, экс-супруг победительницы "Танцы со звездами" Санты Димопулос, Андрей Джеджула стал отцом во второй раз.

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Его жена Юлия Леус родила дочь Адель. Вес ребеночка - 3840 г, рост - 55 см. Известно, что до родов пара часто скандалила и выясняла отношения на публике. Видимо, они решили примериться ради ребенка и счастливой семьи.

Джеджула в своем Instagram показал фото из роддома. Он присутствовал на родах.

"Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!" - написал ведущий.

Стоит отметить, что у Леус, что у Джеджулы есть дети от предыдущих браков. Андрей воспитывает сына Даниэля от экс-супруги Санты Димопулос.

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Автор: УНИАН