Такое решение он принял на время Великого поста.

Известный украинский телеведущий Андрей Джеджула объявил о решении временно отказаться от секса. Шоумен, который чуть больше месяца назад снова стал отцом, признался, что до добровольного целибата его подтолкнули обстоятельства.

Об этом Джеджула написал в своем Instagram.

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Мужчина признался, что пришел к этому бессознательно и вероятно из-за ссор с женой, которые происходили на всю страну. К Пасхе он не будет заниматься сексом, хотя в начале ему было сложно, поскольку любит интимные удовольствия и никогда бы не смог полностью от этого отказаться.

"Сначала тебя одолевают мысли, желания, концентрация слабеет! Как и в вопросах избавления от привычек, есть кризисный срок, после прохождения которого ты перестаешь быть заложником поезда! Находишь удовольствие в других вещах и занятиях! И как показывает практика, все в вашей жизни подвластно самоконтролю! Все у вас в голове!"– рассказал шоумен.

Он добавил, что именно во время Великого Поста стоит "привести мысли в порядок, думать о духовном, осознавать свои намерения, цели и планы", а также думать о родных, творчестве, работе.

Ведущий добавил, что такой подход укрепляет дух и тело, а секс, по его мнению, "как и навык езды на велосипеде или умение плавать, вернется в любой момент, как только вы этого сами захотите".

Андрей Джеджула: что известно

В конце декабря 2020 года беременная жена Юлия Леус едва не потеряла ребенка из-за сильного стресса, в котором якобы был виноват шоумен Джеджула.

Впоследствии она назвала мужа абьюзером и рассказала, что он поднимал на нее руку. Тогда же она решила не указывать его имя как отца дочери и намекала на развод.

Сейчас пара продолжает жить вместе после рождения дочери 25 февраля и пока не вспоминает о разводе. Юлия признавалась, что благодарна мужу, что он помогает ей в уходе за дочерью.

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Автор: Иван Бойко