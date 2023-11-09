Украина потеряла еще одного героя.

Украинский артист Андрей Данилко сообщил о трагедии в команде. На войне погиб сын одного из участников его коллектива.

Так, в боях за Украину погиб сын Артура Кульповича - Эрик. Сколько молодому человеку было лет и на каком направлении его не стало - неизвестно.

"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава герою! Светлая память!" - написал Данилко на своей странице в Instagram.

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Поклонники поддержали Данилко и участника его команды. В комментариях они написали:

"Светлая память герою! Соболезнования родным"

"Герои не умирают!"

"Болит душа за каждого погибшего воина. Мы теряем лучших украинцев"

"Примите мои искренние соболезнования. Больно"

"Мы должны помнить каждого погибшего, потому что они боролись за нас"

Напомним, ранее о горе в семье сообщила телеведущая Леся Никитюк. На днях умерла ее бабушка Мария. Женщины не стало на 91-м году жизни.

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