Украинский артист Андрей Данилко сообщил о трагедии в команде. На войне погиб сын одного из участников его коллектива.

Так, в боях за Украину погиб сын Артура Кульповича - Эрик. Сколько молодому человеку было лет и на каком направлении его не стало - неизвестно.

"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава герою! Светлая память!" - написал Данилко на своей странице в Instagram.

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Поклонники поддержали Данилко и участника его команды. В комментариях они написали:

  • "Светлая память герою! Соболезнования родным"
  • "Герои не умирают!"
  • "Болит душа за каждого погибшего воина. Мы теряем лучших украинцев"
  • "Примите мои искренние соболезнования. Больно"
  • "Мы должны помнить каждого погибшего, потому что они боролись за нас"

Напомним, ранее о горе в семье сообщила телеведущая Леся Никитюк. На днях умерла ее бабушка Мария. Женщины не стало на 91-м году жизни.

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