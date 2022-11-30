Известный артист относится с отключением света с пониманием, пытаясь организовать свое время с пользой.

Известный украинский артист Андрей Данилко рассказал, что относится к отключениям света из-за обстрела со стороны российских оккупантов, с пониманием. Он добавил, что темнота его раздражает, однако приходится жить в этих условиях. Музыкант добавил, что время пытается проводить с пользой. Например, он смотрит старые фильмы или слушает аудиокниги. В комментарии изданию "Вести" Данилко сказал:

"Смотрю старые фильмы и спектакли времен своего детства. Хотя выбирать стало сложнее. Я ищу то, что совпадает с моими вибрациями – очень изменились время и ритм. Но есть очень теплые программы из 70-х, которые сейчас выкладывают в хорошем качестве. Благодаря им есть иллюзия, что я возвращаюсь в спокойное мирное время. Кроме того, слушаю аудиокниги. Мне очень нравится, как читает Наталья Сумская, для меня очень важен голос. Поэтому я уже несколько раз переслушал "Кайдашеву сім’ю" в ее исполнении. Кроме этого, она записала еще очень много. Она читает очень атмосферно, появляется ощущение покоя. В темноте, в полусонном состоянии, очень хорошо слушается, как в свое время радио".

Данилко отметил, что отключения света не очень повлияли на его привычный график, поскольку из-за гастрольной деятельности у него и так были бессонные ночи. А вот с работой сложнее, ведь из-за этого практически невозможно строить какие-то планы.

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"К сожалению, полностью исключается возможность работать и спланировать какие-то дела по дому невозможно, потому что все не по графику. На студии тоже не работаем. Людям туда нужно добираться, некоторые участники коллектива живут на левом берегу, и ехать оттуда неудобно. А если даже приедут, то свет могут отключить и на студии. И непонятно, сколько нужно будет просидеть до нового включения", - добавил создатель образа Верки Сердючки.

Напомним, Данилко публично поцеловал в губы свою сценическую "маму".

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