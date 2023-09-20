Он пообещал всегда быть рядом со своей малышкой.

Украинский ведущий Андрей Бедняков, прославившися благодаря участию в тревел-шоу "Орел и решка", трогательно поздравил свою дочь с днем рождения.

20 сентября Ксении исполнилось 8 лет. Звездный отец написал ей приятные слова на своей странице в Instagram.

"Тебе 8, Ксения Андреевна! Ты взрослая. Я всегда рядом, чтобы ни случилось. Буду подбрасывать тебя, пока есть силы. До последнего вздоха. Мы с мамой гордимся тобой. Люблю тебя!" - написал шоумен.

Видео дня

Он также добавил, что всегда принимает ванну после своей дочери и доедает после нее еду.

К слову, какой подарок телеведущий сделал своей дочери неизвестно, однако, судя по всему, девочка мечтает о телефоне. Бедняков сказал, что подарит малышке гаджет не раньше 10 лет. Вероятно, он против того, чтобы дети сидели в телефонах в таком раннем возрасте.

Личная жизнь Андрея Беднякова

В 2014 году Андрей Бедняков женился на телеведущей Анастасии Короткой. Через год у них родилась дочь Ксения. В октябре 2022-го на свет появился еще один ребенок - мальчик Остап.

Известно, что Анастасия в начале полномасштабного российского вторжения выехала за границу, где и родила малыша. Недавно она с детьми вернулась в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: