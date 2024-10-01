Ведущий ответил, общается ли с бывшим Светланы Лободы.

Экс-супруг певицы Светланы Лободы - хореограф Андрей Царь - после начала полномасштабного вторжения исчез из инфопространства. Его кум - известный ведущий Анатолий Анатолич - высказался о танцовщике и ответил, где он сейчас находится.

Как известно, Царь много лет жил и работал в России. После нападения оккупантов на Украину в 2022 году ходили слухи, что Царь поддержал вторжение захватчиков и дальше работает в РФ. Однако Анатолич опроверг эту информацию и отметил, что хореограф поселился в Европе, а именно в Латвии. По словам ведущего, они поддерживают связь с Андреем, но крайне редко.

"Он живет в Прибалтике. Общались, когда у него был день рождения, мы его поздравляли. Кстати, мне еще не звонил, он всегда звонит мне на мой день рождения. Живет он, если не ошибаюсь, в Риге", - сказал Анатолий.

Шоумен утверждает, что Царь в 2022 году бросил свое дело и имущество в России и переехал. Поэтому он не видит преград для общения с ним. Анатолич добавил, что хореограф поддерживает Украину. Правда, публично о войне он никоим образом не высказывался.

"Он уехал из России. Он там был на самом деле достаточно востребованным режиссером-постановщиком, например, он ставил "Маску" российскую. Он не ведет социальные медиа, вот возможно поэтому это так выглядит, но он, точно знаю, уехал из России и приостановил любое сотрудничество. Мне этого достаточно, чтобы не прекратить общение с Андреем. Я знаю, что он поддерживает Украину, его родители живут во Львове в этом плане у меня нет к нему вопросов", - добавил ведущий.

К слову, Царь стал крестным отцом средней дочери Анатолича - Лолиты. А его экс-супруга Лобода крестила старшую дочь шоумена. В браке певицы и хореографа родилась девочка Ева. Пара состояла в отношениях 5 лет.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич высказался о своем куме Владе Яме, который сбежал за границу. По мнению ведущего, хореограф до сих пор не понимает, что происходит в Украине.

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