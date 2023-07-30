Известный ведущий и шоумен Анатолий Анатолич серьезно травмировал ногу. Не обошлось без переломов, артисту уже наложили гипс.
Ведущий пошутил, что сейчас ему нужен водитель, ведь ездить самостоятельно он не может. Анатоличу придется ходить в гипсе три недели.
Как оказалось, блогер пострадал во время игры в пляжный футбол. Палец на его ноге не выдержал "столкновения" с ногой другого игрока. Впрочем, Анатолич не расстраивается. Он отметил, что не сможет заниматься привычными делами, однако обязательно придумает что-то новое.
"Рассказываю, что произошло. Я играю в Чемпионате Киева по пляжному футболу. Я вышел на замену, поиграл где-то секунд десять... Моя нога попала в ногу соперника, она оказалась крепче моего пальца. Вот такая история. Это спорт, а я такой себе спортсмен... Теперь три недели в гипсе", - рассказал шоумен в Stories.
Также Анатолич показал рентгеновский снимок. На нем можно увидеть, что от удара палец на ноге шоумена сильно сместился.
Анатолий Анатолич - последние новости
Напомним, недавно Анатолич впервые рассказал, как убили его отца. Шоумен остался без папы, когда ему было всего 2,5 года.
Также в недавнем интервью Анатолич признался, сколько тратит на свою семью. По словам ведущего, только на собак ему нужно примерно 10 тысяч гривен в месяц.