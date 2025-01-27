По словам певицы, ее экс-продюсер не тот человек, за которого себя выдает.

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая много лет была подопечной композитора Константина Меладзе, высказалась об экс-продюсере. Исполнительница ответила, каким на самом деле он является вне камер и как ведет себя в жизни.

37-летняя артистка отметила в интервью "33 вопроса от Люкс ФМ", что у нее остались не самые приятные впечатления от сотрудничества с продюсером. В то же время звезда говорит, что не держит обиду на знаменитость, поскольку их уже давно ничего не связывает.

Последний раз они виделись еще в 2016 году, говорит Приходько. Тогда певица участвовала в Нацотборе на Евровидение, но осталась недовольна выступлением. Дело в том, что, как объяснила Анастасия, она не смогла полностью раскрыться и показать свой талант из-за присутствия Меладзе в зале. А также добавила, что композитор вне камер становится совершенно другим человеком и ведет себя ужасно.

"Когда я вижу, как он ведет себя на людях, и каким я знаю его лично, то это два разных человека. В него влюбляются, когда он такой "ласковый мишка". Все думают, какой он классный, но это не так. Он просто очень умный человек, который знает где и как себя вести. Поэтому я не бегу и не перевожу его старые песни", - рассказала исполнительница.

Артистка отметила, что экс-продюсер совершенно не уважает других людей. В этом она убедилась во время сотрудничества с ним. Как утверждает звезда, его подопечные - это рабочий материал для них, а воспринимает он их как просто проекты.

"Даже когда я хотела выстроить с ним порядочные отношения, потому что он мне в отца годится, я никогда не смотрела на него, как на мужчину, у меня ничего не получилось. Наверное, этой слабостью, которую я показала, потому что у меня было к нему уважение как к отцу, он воспользовался. Были очень неприятные моменты в жизни", - поделилась Анастасия.

К слову, Меладзе до сих пор не осудил российское вторжение в Украину. Он молчит о войне и только один раз в Instagram опубликовал черный квадрат в 2022 году. Какое у него было значение он - до конца до сих пор неизвестно.

Напомним, ранее Анастасия Приходько публично поддержала творчество российского певца-путиниста. Певица записала видео под песню Иракли и опубликовала его в сети.

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