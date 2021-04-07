Известная модель Ана Чери обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в бежевом мини-платье на бретельках, белых сапожках на каблуке, а в руке держит шляпу. В таком образе девушка покрутилась перед камерой и показала себя с разных ракурсов.
Стоит отметить, что Ана часто демонстрирует свои формы в откровенных нарядах. Фанаты написали в комментариях множество хороших слов и поставили более 140 тысяч лайков.
"Королева", "Первая во всем", "Сладкая девочка", - пишут фаны.
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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