Модель показала пикантное видео / instagram.com/anacheri
Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в откровенном образе.
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Девушка позирует на снегу в горнолыжных штанах и очках для сноубординга. При этом верх у нее был полностью обнаженным. Лишь соски девушка прикрыла подтяжками на штанах.
Стоит отметить, что Ана часто публикует подобные видео и фотографии. Девушка всячески демонстрирует свою фигуру. К слову, в социальной сети Instagram она и стала популярной, благодаря своим пышным формам.
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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