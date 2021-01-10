Ана Чери продолжает радовать поклонников пикантными кадрами.

Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в откровенном образе.

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Девушка позирует на снегу в горнолыжных штанах и очках для сноубординга. При этом верх у нее был полностью обнаженным. Лишь соски девушка прикрыла подтяжками на штанах.

Стоит отметить, что Ана часто публикует подобные видео и фотографии. Девушка всячески демонстрирует свою фигуру. К слову, в социальной сети Instagram она и стала популярной, благодаря своим пышным формам.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич