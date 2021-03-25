У рэперши болезнь протекает практически бессимптомно.

Украинская рэперша alyona alyona во время прямого эфира "Завтрака с 1+1" заразилась коронавирусом. При этом болезнь проходит почти без симптомов.

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"Единственное, что у меня часто гайморит, у меня хроническое течение болезни обычно, были какие-то такие сопельки и отек носа. Просто был постоянно отекший нос. Был и был, думаю, пойду себе проверить. На седьмой день проверилась, о, "корона", добрый день", - сказала артистка.

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Автор: Диана Могилевич