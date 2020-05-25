Алла Пугачева вызвала ажиотаж новым постом в Instagram (фото, видео)

Под постом Аллы Борисовны — настоящий ажиотаж: все начали активно поздравлять ее дочь с праздником.

Известная певица Алла Пугачева в своей новой публикации в Instagram поздравила старшую дочь Кристину Орбакайте с 49-летием.

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Примадонна просто написала в посте: "С днем рождения, доченька!". Это - первый пост Аллы Борисовны за полмесяца: несмотря на карантин, артистка не очень активна в сети в отличие от супруга Максима Галкина.

Под постом Аллы Борисовны — настоящий ажиотаж: все начали активно поздравлять ее дочь с праздником.

Кстати, супруг Пугачевой также поздравил Орбакайте с днем рождения, опубликовав видео с ней и написав: "Кристиночка, с днем рождения! Будь счастлива, красотка! Спасибо за замечательную новую песню, вот смастерил в домашних условиях на нее клип".

Певица Кристина Орбакайте в честь праздника презентовала свою новую песню, получившую название "Свобода".

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