На видео с Аллой Пугачевой заметили пугающую деталь

Поклонники встревожены: не перестаралась ли Алла Борисовна с похудением.

Известный российский юморист Максим Галкин не устает радовать своих подписчиков фото и видео с супругой Аллой Пугачевой.

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На своей странице в Instagram муж Примадонны опубликовал ролик, в посте под которым поразмышлял на экологические темы. Но на записи показал звездную супругу с детьми.

В кадре Алла Борисовна предстала с детьми — Гарри и Лизой — на берегу реки. Пейзаж вокруг завораживает.

Но на видео бросается в глаза одна пугающая деталь — слишком худые коленки Пугачевой. Кажется, что 71-летняя артистка перестаралась с похудением.

"Мамочка, а ты знаешь, что ты — самая лучшая мама на свете", - слышно, как Лиза обращается к Примадонне.

Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев попытался заснять певицу Аллу Пугачеву. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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