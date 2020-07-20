На видео с Аллой Пугачевой заметили пугающую деталь
Известный российский юморист Максим Галкин не устает радовать своих подписчиков фото и видео с супругой Аллой Пугачевой.
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На своей странице в Instagram муж Примадонны опубликовал ролик, в посте под которым поразмышлял на экологические темы. Но на записи показал звездную супругу с детьми.
В кадре Алла Борисовна предстала с детьми — Гарри и Лизой — на берегу реки. Пейзаж вокруг завораживает.
Но на видео бросается в глаза одна пугающая деталь — слишком худые коленки Пугачевой. Кажется, что 71-летняя артистка перестаралась с похудением.
"Мамочка, а ты знаешь, что ты — самая лучшая мама на свете", - слышно, как Лиза обращается к Примадонне.
Дорогие друзья, нужна ваша поддержка прекрасной экологической инициативе! Проголосуйте за создание туристско-рекреационного кластера "Звенигородский вектор" в долине Москвы-реки от Архангельского до Звенигорода. Развития туризма, сети ООПТ, благоустройство памятных мест и экологическое просвещение на данной территории - реальная альтернатива ее урбанизации. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, Дружина охраны природы биофака МГУ и администрация Одинцовского округа подали проект "Звенигородский вектор" на развитие экотуризма в России. Проект включает долину Москвы-реки и её притоки, экомаршруты по лесным, луговым и болотным экосистемам, уникальным объектам культурного наследия и памятным местам. Поддержать проект можно до 23 июля. Для этого нужно: - зарегистрироваться или авторизоваться через соцсети на сайте https://priroda.life/; - в разделе "География" выбрать регион - Московская область; - выбрать проект "Звенигородский вектор", ищется он по названию ООПТ, расположенной в сердце проекта - заказник "Долина реки Сторожка"; - поставить сердечко под картинкой проекта. Спасибо! #звенигородскийвектор
Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев попытался заснять певицу Аллу Пугачеву. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
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