У телеведущей был рак.

Украинская телеведущая Алла Мазур долгое время боролась с онкологией.

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После лечения образ Мазур кардинально изменился. Несмотря на то, что сейчас у нее короткие светлые волосы, ее это абсолютно не портит. Более того, полюбившаяся зрителям телеведущая смогла вновь удивить поклонников своей естественной красотой.

"Привет, мой новый год! Я жива - и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю - и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую - и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь - есть. И чем раньше начать борьбу - тем выше", - написала Алла.

Фанаты поддержали Аллу и сказали, что она прекрасна с любимой прической. Также они пожелали ей бесконечного здоровья и удачи.

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Автор: Диана Могилевич