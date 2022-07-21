Певица лежит под капельницей.

Украинская певица Алина Гросу, которая с начала полномасштабной войны в Украине занимается волонтерством, попала в больницу. Она лежит под капельницей.

Звезда показала снимок, сделанный на больничной койке. При этом она не рассказала, что с ней произошло. Вероятно, на самочувствие Гросу сказались нервы.

"Нервы - это плохо", - подписала фото артистка.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, где сейчас находится Алина Гросу и ее возлюбленный-россиянин, актер Роман Полянский.

По его словами, сейчас возлюбленные находятся на западе Украины. Отец Алины приглашал Зиброва в Черновцы, где он и увиделся с певицей и ее бойфрендом. Также он поделился, что Роман Полянский имеет проукраинскую позицию и всячески осуждает войну в нашей стране.

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