Почти за два года отношений Полянский сделал Гросу много подарков.

Украинская певица Алина Гросу и российский актер Роман Полянский приняли участие в экзамене от программы "Звездный путь" и ответили на вопросы о своих отношениях и не только.

У влюбленных спросили, какой самый дорогой подарок Алина получала от Романа. Певица рассказала, что почти за два года отношений возлюбленный дарил ей телефоны, планшет, много украшений.

"Он мне столько браслетов подарил, что я их не ношу. Не могу определиться, какой надеть", - сказала Гросу.

Читайте такжеГрег Чапкис подарил супруге автомобиль за 3 миллиона гривеньПри этом Алина считает, что самый ценный подарок - это клип на песню "Арестован". Полянский не только снялся в этой видеоработе, но и выступил в роли режиссёра.

Кроме того, звезды признались, где было их первое свидание. Оказывается, Роман пригласил Алину в бар своего друга, где готовят очень вкусные бургеры.

"Я пришла на каблуках в пивнушку. Чувствовала себя не в своей тарелке", - добавила Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу показала редкое фото с 58-летней мамой.

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