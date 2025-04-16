Алена Шоптенко, победившая с Зеленским на 'Танцах со звездами', показалась на костылях

Год назад танцовщице сделали операцию.

Хореограф Алена Шоптенко напугала своих поклонников новыми фотографиями. На своей странице в Инстаграмм она опубликовала пост, в котором показалась на костылях и в больнице.

Девушка призналась, что много лет жила в высоком темпе - переезды, новые проекты, мастер-классы, флешмобы в поддержку Украины, ежедневное взаимодействие с людьми и помощь.

Из-за этого она испытывала истощение - не только физическое, но и эмоциональное. Однако остановиться она не могла. В результате пострадало здоровье Шоптенко.

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Хореограф рассказала, что все началось с хруста в колене, из-за которого она просто упала. А затем ей сделали операцию, она была вынуждена ходить на костылях. Восстановление было длительным.

"Когда-то мое тело было инструментом. Спорт сформировал во мне установку: выступать, достигать, терпеть. Даже с высокой температурой тело должно было выполнять свою функцию. А потом оно просто отказалось жить в таком темпе. Разрыв двух связок в колене. Первая в жизни операция. И полная остановка. Физическая. Моральная. Эмоциональная", - поделилась Шоптенко.

Танцовщица добавила, что восстановление длилось целый год. Теперь она больше прислушивается к своему телу и не игнорирует его.

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказала о расстройстве у 6-летнего сына.

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