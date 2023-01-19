В штате Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести.

Прокуратура штата Нью-Мексико предъявит актеру Алеку Болдуину, застрелившему оператора-украинку Галину Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина", уголовные обвинения.

Как сообщили прокуроры, Болдуина обвинят в непреднамеренном убийстве (involuntary manslaughter). Столь позднее решение о выдвижении обвинений (с момента инцидента прошло полтора года) в прокуратуре объяснили тем, что лишь недавно получили окончательный отчет экспертов по стрельбе, пишет New York Times.

В штате Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести. Наказанием за такие преступления обычно становится штраф или относительно небольшое тюремное заключение (до 18 месяцев).

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Несчастный случай с Гатчинс: подробности

21 октября 2021 года Алек Болдуин выстрелил в 42-летнюю операторшу Галину Гатчинс. Известно, что оружие, которое использовалось для реквизита, оказалось заряженным. Женщину не смогли спасти.

Семья покойной украинки подала иск в суд, но недавно стало известно, что истец и ответчик достигли соглашения по этому делу.

После убийства Галины Гатчинс съемочная группа Rust сделала заявление в ответ на обвинения.

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