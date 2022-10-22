Галина Гатчинс была застрелена на съемках с реквизитного оружия год назад.

21 октября исполняется год с того трагического дня, когда известный актер и режиссер Алек Болдуин в ходе съемок фильма "Ржавчина" застрелил оператора украинского происхождения Галину Гатчинс. По официальной версии следствия, убийство произошло по неосторожности.

Недавно Болдуин заключил соглашение с семьей покойной Гатчинс. Известно, что ее вдовец выступит исполнительным продюсером "Ржавчины", съемки которой вскоре продолжатся.

Видео дня

Сейчас Алек опубликовал фото погибшей Галины в своем Instagram-блоге и написал: "Год назад в этот день…"

Реакция соцсетей

Некоторые подписчики поддержали Болдуина, а некоторые назвали это проявлением цинизма. Вот что написали комментаторы:

Ты публикуешь то, за что тебе должно быть стыдно! Ты бесчувственный!

Год назад ты ее убил… Как "храбро" публиковать это

Это твоя вина, а не случайность. Ты должен за это ответить

Очень неуместный пост

Несчастный случай с Гатчинс: подробности

21 октября 2021 года Алек Болдуин выстрелил в 42-летнюю операторшу Галину Гатчинс. Известно, что оружие, которое использовалось для реквизита, оказалось заряженым. Женщину не смогли спасти.

В феврале этого года семья покойной украинки подала иск в суд, но недавно стало известно, что истец и ответчик достигли соглашения по этому делу.

"Съемки ленты "Ржавчина", исполнительным продюсером которой я теперь буду, возобновятся с участием всех основных игроков в январе 2023-го. Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении на кого-то (продюсеров или мистера Болдуина) вины. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем", - цитирует издание CNN слова вдовца Мэтью Гатчинса.

Напомним, после убийства Галины Гатчинс съемочная группа Rust сделала заявление в ответ на обвинения.

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