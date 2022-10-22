21 октября исполняется год с того трагического дня, когда известный актер и режиссер Алек Болдуин в ходе съемок фильма "Ржавчина" застрелил оператора украинского происхождения Галину Гатчинс. По официальной версии следствия, убийство произошло по неосторожности.
Недавно Болдуин заключил соглашение с семьей покойной Гатчинс. Известно, что ее вдовец выступит исполнительным продюсером "Ржавчины", съемки которой вскоре продолжатся.
Сейчас Алек опубликовал фото погибшей Галины в своем Instagram-блоге и написал: "Год назад в этот день…"
Реакция соцсетей
Некоторые подписчики поддержали Болдуина, а некоторые назвали это проявлением цинизма. Вот что написали комментаторы:
- Ты публикуешь то, за что тебе должно быть стыдно! Ты бесчувственный!
- Год назад ты ее убил… Как "храбро" публиковать это
- Это твоя вина, а не случайность. Ты должен за это ответить
- Очень неуместный пост
Несчастный случай с Гатчинс: подробности
21 октября 2021 года Алек Болдуин выстрелил в 42-летнюю операторшу Галину Гатчинс. Известно, что оружие, которое использовалось для реквизита, оказалось заряженым. Женщину не смогли спасти.
В феврале этого года семья покойной украинки подала иск в суд, но недавно стало известно, что истец и ответчик достигли соглашения по этому делу.
"Съемки ленты "Ржавчина", исполнительным продюсером которой я теперь буду, возобновятся с участием всех основных игроков в январе 2023-го. Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении на кого-то (продюсеров или мистера Болдуина) вины. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем", - цитирует издание CNN слова вдовца Мэтью Гатчинса.
Напомним, после убийства Галины Гатчинс съемочная группа Rust сделала заявление в ответ на обвинения.