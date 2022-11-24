Шоумен рассказал, что села около города разрушены практически полностью, а вот областной центр пострадал не так сильно.

Шоумен Александр Педан побывал в освобожденном Херсоне. Впечатлениями от поездки он поделился с подписчиками.

Телеведущий и блогер рассказал, что очень много населенных пунктов на подъезде к Херсону практически полностью стёрты с лица земли. В самом Херсоне разрушения значительные, но их гораздо меньше, чем в окрестностях. Вот что ещё рассказал Педан:

"Если говорить о территории, то маленькие села неподалеку от Херсона разрушены на 80 – 90%. Областной центр так не пострадал. Надеюсь, р*шисты не будут мстить городу. В Херсоне сейчас нет света и воды. Фактически, все живут на гуманитарной помощи, которая им очень необходима".

Александр Педан отметил, что в городе сейчас много волонтеров, которые помогают в восстановлении и обеспечении местных продуктами первой необходимости.

"Хочу отметить, что на самом деле сейчас очень мощно работают и волонтеры, и власть. К примеру, Хмельнитчина является собратом Херсонщины, и вот, по указанию президента, туда отвозят много гуманитарного груза. Разного! Например, две фуры с цементом поехали в сторону Кривого Рога, там он нужен для восстановления зданий", - добавил Педан.

Освобождение Херсона: что известно

11 ноября 2022 года украинские военные зашли в город Херсон. Этот крупный областной центр пребывал в оккупации со времён начала полномасштабного вторжения РФ. После освобождения там уже побывал Владимир Зеленский. Также поддержать херсонцев приехал и Коля Серга с культурным десантом. Артиста "наградили" арбузами - визитной карточкой региона.

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