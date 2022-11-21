После освобождения Херсона туда отправился "Культурный десант". Музыкант Коля Серга вместе с исполнителем Ярмаком и скрипачом Моисеем Бондаренко выступили перед местными жителями. Публика радо приветствовала их и щедро отблагодарила за поддержку. "Трофеями" Серга похвастался в своем Instagram-блоге.
Так, артист, который вступил в ряды ВСУ, опубликовал фотографию из автомобиля, где видны два больших херсонских арбуза.
"Что по трофеям?" – подписал Коля Серга.
Реакция соцсетей
Комментаторы сразу же вспомнили историю с Владимиром Зеленским, когда он побывал в Херсоне после освобождения, а потом давал пресс-конференцию, после которой хотел угостить журналистов арбузом из Херсона. Но в конце мероприятия ему принесли записку, в которой сообщалось, что "арбуза не будет, он сгнил".
- "Президенту один передайте. Он так и не попробовал"
- "А президенту не нашли арбуза, когда он приехал в Херсон"
- "Когда покупаешь херсонский арбуз, где-то в полях дохнет один русский"
- "Ждем, когда с углем будешь ехать"
- "Как же их не хватало этим летом…. Наслаждайтесь и за нас"
Напомним, Коля Серга выступил в центре Херсона с мощным стихотворением.