Артист похвастался арбузами, которыми так славится регион.

После освобождения Херсона туда отправился "Культурный десант". Музыкант Коля Серга вместе с исполнителем Ярмаком и скрипачом Моисеем Бондаренко выступили перед местными жителями. Публика радо приветствовала их и щедро отблагодарила за поддержку. "Трофеями" Серга похвастался в своем Instagram-блоге.

Так, артист, который вступил в ряды ВСУ, опубликовал фотографию из автомобиля, где видны два больших херсонских арбуза.

"Что по трофеям?" – подписал Коля Серга.

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Реакция соцсетей

Комментаторы сразу же вспомнили историю с Владимиром Зеленским, когда он побывал в Херсоне после освобождения, а потом давал пресс-конференцию, после которой хотел угостить журналистов арбузом из Херсона. Но в конце мероприятия ему принесли записку, в которой сообщалось, что "арбуза не будет, он сгнил".

"Президенту один передайте. Он так и не попробовал"

"А президенту не нашли арбуза, когда он приехал в Херсон"

"Когда покупаешь херсонский арбуз, где-то в полях дохнет один русский"

"Ждем, когда с углем будешь ехать"

"Как же их не хватало этим летом…. Наслаждайтесь и за нас"

Напомним, Коля Серга выступил в центре Херсона с мощным стихотворением.

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