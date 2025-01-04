Свадьба состоялась в США.

Украинский певец и участник вокального шоу "Х-фактор" Александр Кривошапко в третий раз женился.

Радостной новостью он поделился в своем Instagram. Жену артиста зовут Кристина. Именно с ней Александр был уже больше года в отношениях.

Известно, что пара сыграла свадьбу в США. Среди гостей были только самые близкие друзья молодоженов.

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"Официально мистер и миссис", - подписала невеста фото с церемонии и добавила смайлик в виде кольца.

К слову, новоиспеченные супруги выбрали сдержанные образы для свадьбы. Так, например, Кристина была одета в длинное белое платье с вырезом на ноге и не украшала голову фатой. А на Кривошапко были классические черные брюки и белая рубашка.

К слову, для 32-летнего Александра Кривошапка это третий брак. Впервые он женился в 19 лет на хореографе Татьяне Денисовой. Женщина была старше его на 12 лет и их брак быстро завершился. Затем певец сыграл свадьбу с моделью Мариной Кински. У них родилась общая дочь Алиса, которой сейчас 7 лет.

Напомним, ранее Александр Кривошапко впервые рассказал о смерти родного человека в Мариуполе.

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