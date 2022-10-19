Как вспомнил певец и волонтер, в период особо массированной атаки города он неделями не мог связаться со своими родными.

Украинский певец и волонтер Александр Кривошапко рассказал о том, что война застала всю его семью и близких друзей в Мариуполе. Они долгое время сидели в подвалах, стараясь скрыться от обстрелов оккупантов. Детали Кривошапко вспомнил в интервью ЖВЛ.

"Моя семья сразу с начала войны в Мариуполе оказалась под обстрелами. Не только моя семья, но и многие мои друзья там были. Там была моя сестра и ее муж, моя мама, моя бабушка, которая погибла", - рассказал Александр.

Он добавил, что был период, когда на протяжении 40 дней с его близкими не было связи вообще. Это время Саша называет настоящим адом.

"Ад длился 40 дней. За 40 дней я минуты три поговорил со своей семьей вообще, так как это было практически невозможно", - добавил Кривошапко.

"Это терроризм, который я никогда не забуду, и никто из нас его не забудет", - резюмировал украинский певец.

Напомним, Ольга Сумская шокировала внешним видом и показала собственное укрытие от обстрелов.

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