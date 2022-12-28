Также Уна Чаплин призвала остановить "идеологическую войну с РФ".

Испано-британская актриса Уна Чаплин во время съемок фильма "Измена" встала на защиту россиян, которых показали как антигероев. Она заявила, что устала от того, что россияне - плохие парни, и предложила придумать уже другой стереотип о них.

"Я так устала от того, что россияне – плохие парни. Даже не могу описать. Может, наконец-то, кто-то придумает лучший стереотип, с которым можно было бы работать", - сказала актриса в интервью Independent.

Кроме того, внучка Чарли Чаплина призвала остановить "идеологическую войну с Россией".

Видео дня

"Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом", - добавила Уна.

Чем известна Уна Чаплин

Начала актёрскую карьеру в 2007 году с эпизодической роли в сериале "Призраки". В 2011-2012 годах играла в сериале "Час". С 2012 по 2013 год играла Талису Мэйгир Старк в сериале "Игра престолов". В 2014 году за эту роль была номинирована на премию Гильдии киноактёров США в категории "Лучший актёрский состав в драматическом сериале".

В 2022 году вышел фильм "Аватар 2", в котором Уна сыграла Варанг.

Вас также могут заинтересовать новости: