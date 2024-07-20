Дарья Петрожицкая рассказала, как чувствует себя сейчас.

Известная украинская актриса театра и кино, звезда сериалов "Папик" и "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая изрядно напугала своих подписчиков. Знаменитость попала в больницу.

В своем Instagram звезда опубликовала кадр из больничной палаты. Петрожицкая оказалась под капельницей. Она не стала раскрывать подробностей, что стало причиной ухудшения ее самочувствия, но отметила, что все уже позади.

Сейчас актрисе лучше, ее уже отпустили из клиники и она отдыхает дома. Звезда поблагодарила поклонников за заботу и слова поддержки и попросила не переживать за ее состояние.

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В дополнение, артистка отметила важность вовремя проходить обследование и следить за своим организмом. Дарья призвала подписчиков заботиться о своем здоровье.

"Спасибо за поддержку. Я уже дома, меня отпустили. Спасибо всем, кто мне писал и пишет. Все в порядке со мной. Не буду вдаваться в подробности. Однако скажу, берегите свое здоровье и не затягивайте. Здоровье - это важно. Особенно, когда петух клюнет в задницу, то будет тяжелее. Мирного неба всем, а я буду отдыхать", - рассказала Петрожицкая.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказала, как ей удается поддерживать отношения с любимым на расстоянии.

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