Знаменитость больше не сможет приехать в РФ.

Известного российского актера Алексея Панина, который поддержал Украину, официально признали террористом и экстремистом в стране-агрессоре. Арест "иноагента" был осуществлен заочно, потому что он проживает за границей.

Как известно, после начала полномасштабного российского вторжения Панин эмигрировал в США и осудил преступный режим Кремля. Публичное осуждение действий диктатора Владимира Путина привело к тому, что в РФ открыли уголовное производство против актера по факту призывов к терроризму.

"Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина (иноагент) в список террористов и экстремистов", - написали российские СМИ.

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Алексея даже заочно арестовали по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".

Если актер все же решится приехать на родину, то его арестуют и будут удерживать под стражей минимум два месяца. По решению суда знаменитость могут даже посадить на 7 лет.

Проукраинская позиция Панина

В феврале 2022 года Панин стал на сторону Украины и открыто осудил кровавую войну. Он призвал россиян не молчать и выходить на протесты. Актер неоднократно получал угрозы из-за этого, поэтому решил уехать за границу. Более того, звезда признался, что больше не планирует возвращаться на родину.

Знаменитость много раз обращался к российским коллегам, в частности, в День театра он напоминал им о том, как россияне сбросили бомбы на театр в Мариуполе. Тогда он пожелал путинистам, чтобы убитые украинцы снились им в ночных кошмарах.

Кроме того, в России Алексея объявили в розыск. По месту прописки актера в Москве был проведен обыск, несмотря на то, что актер тогда жил в Испании.

Напомним, ранее Панин внезапно назвал украинцев "говном". Он ответил, хотел ли жить в Украине.

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