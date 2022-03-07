Тот угрожал украинскому певцу Максу Барских.

Скандальный актер Алексей Панин жестко высказался в сторону российского певца Тимати, обрушившегося с критикой на Макса Барских.

Обращение он опубликовал в Instagram.

Ранее украинский певец Макс Барских заявил, что больше не будет выступать "в дырявой России". Тимати в ответ пообещал показать ему "кто здесь кто".

"Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая", - сказал он.

В своем видеообращении Панин назвал Тимати "великим скрепоносцем в ушанке".

"Я понимаю, что многим было неприятно слышать как Барских назвал Россию дырявой. Но как назвать поведение людей, который в тот момент, когда умирают дети, когда умирают люди в Украине они вместо того, чтобы выходить на улицы и протестовать против кровавого режима и войны, устраивают неимоверные столпотворения, ломятся как сумасшедшие в магазины IKEA, магазины бытовой техники, чтобы закупиться миксерами и бытовой техникой, тостерами. Не п*дарасы?" - спросил Панин.

Также он напомнил о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия якобы никогда не развязывала войн.

"Что за ложь? Россия развязала очень много войн и можно даже далеко не копаться в истории, а вспомнить вторжение в Финляндию. Это не секрет. Это доказано и признано всеми другими странами мира. Я хочу напомнить, что во время Второй мировой войны Россия вошла в историю не как страна, которая противостояла Гитлеру, а как союзник Гитлера и вместе с ним раздерибанила Польшу", - отметил актер.

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