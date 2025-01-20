Стало известно, кто родился у Михаила Мельника.

Украинский актер, режиссер и основатель театра "Крик" в Днепре Михаил Мельник сообщил радостную весть. У артиста родился третий ребенок.

Об этом мужчина объявил в комментарии для издания "Суспільне". Мельник стал отцом мальчика. Он появился на свет 17 января. Малыша решили назвать также Михаилом. По словам 67-летнего актера, роды его 37-летней жены Елизаветы прошли без осложнений. Сам артист был рядом с возлюбленной в важный момент. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

"Для меня это внутренняя неожиданность, очень необычно, ведь у меня уже взрослые сын и дочь. Но мы с Лизой очень хотели ребенка. Она молодец, с помощью врачей прекрасно справилась. Я присутствовал на родах, поддерживал. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо", - отметил Мельник.

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Семью уже выписали из больницы, и сейчас они восстанавливаются дома. Режиссер все свое время посвящает жене и сыну и старается как можно больше помогать любимой. Пока он поставил на паузу свою актерскую деятельность и отменил спектакли с его участием.

"Мы все время спим, что-то там крутим носиком, что-то пытаемся губками проговорить", - рассказал основатель театра "Крик" о первых днях жизни маленького Михаила.

К слову, у Мельника уже есть двое старших детей от предыдущего брака - сын Ростислав и дочь Марта. Актер известен по моноспектаклям "Гріх", "Я – копалина", "Ворота в рай". Он является также лауреатом многочисленных премий, среди которых Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко, заслуженный и народный артист Украины.

Напомним, ранее звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл впервые стал отцом. Сам актер официально не подтверждал свой новый статус, однако его заметили на улицах Австралии с женой и детской коляской.

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