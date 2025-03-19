Супруги показали первые кадры новорожденного ребенка.

Украинский актер и участник театрально-музыкальной группы Schmalgauzen Михаил Матюхин стал отцом.

У мужчины и его жены Оксаны родился первенец. Они стали родителями девочки, имя которой пока не рассекречивают.

В своем Instagram жена актера опубликовала лишь первое фото с малышкой. На нем заметна лишь рука новорожденной дочери, которую нежно держат новоиспеченные родители.

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"20:20 легкая любовь и мирный крик", - подписала кадр Оксана.

Реакция сети

В комментариях под фото поклонники пары поздравили семью с пополнением:

"Мои поздравления! Пусть малышка растет здоровой и счастливой"

"Это любовь! Поздравляю вас, семья! Пусть все будет так, как мечтается"

"Ура! Поздравляю с рождением чуда. Еще и учитывая гены, очень талантливого чуда"

"Какой кайф Поздравляю вас! Счастья безграничного".

К слову, актер Михаил Матюхин родом из Кривого Рога. Окончил актерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого и является фронтменом группы Schmalgauzen. С 2020 года работает в театре имени Ивана Франко, самые известные спектакли с его участием "Конотопская ведьма" и "Украденное счастье". Его жена тоже актриса.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. У звезды сериала "Сваты" родилась дочь, которую назвали Софией.

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